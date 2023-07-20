Молодой горошек: почему самое время попробовать его летом

Рекордсмен по белкам

Зелёный, или садовый, горошек – чемпион среди овощей по запасам растительного белка. Для сравнения, в белокочанной капусте его содержится почти втрое меньше, а в моркови – вчетверо. Горох также богат аминокислотами – органическими соединениями с самыми разными функциями. В первую очередь они являются теми самыми «кирпичиками», из которых строятся все белки в нашем организме. А еще они поддерживают иммунную систему, синтез гормонов и ферментов, проводимость нервных импульсов.

Витаминно-минеральный состав у молодого горошка насыщенный. Больше всего в нём витаминов A, K, C и группы B, а также калия, магния, марганца, железа и меди. Помимо всего прочего, в сочных горошинах есть вещество под названием лизин. В растительных продуктах он встречается редко, чаще всего – в мясе, рыбе и молоке. Лизин помогает наращивать мышечную ткань, улучшает работу мозга, делает кости прочнее и участвует в выработке антител для сопротивления простудным заболеваниям.

Помогает в укреплении мышц и костей

Вегетарианцы обожают зелёный горошек. Прежде всего, за мягкий сладковатый вкус и возможность добавлять его в самые разные блюда. Но гораздо важнее тот факт, что в сочных зёрнах есть незаменимые аминокислоты, которые все остальные получают с животной пищей. Так что этот овощ – довольно-таки неплохая альтернатива мясу.

«Строительные» белки в составе стручкового горошка справляются с задачей поддержки скелетных мышц на все сто. Более того, научно доказано, что при регулярном употреблении его в пищу повышается плотность костей и снижается риск переломов. Не зря врачи рекомендуют включать молодой горошек в рацион детям, пожилым людям и женщинам после 50 лет.

Соратник в борьбе за стройность

Хрустящий сочный горошек насыщен клетчаткой. В сочетании с белком она помогает надолго забыть о чувстве голода. Мозг считает, что организм сыт, и перестаёт требовать дополнительной подзарядки в виде перекусов. Результаты исследования, опубликованные в Американском журнале клинического питания, показывают, что за счёт обилия белков и клетчатки налаживаются процессы окисления жировой ткани. Она быстрее расщепляется и освобождает дополнительную энергию.

Благодаря клетчатке горошек отлично справляется и с ролью пребиотика: он служит любимой пищей полезным бактериям в кишечнике. Насыщаясь ею, они становится сильнее и многочисленнее. Как результат, улучшается микрофлора и налаживается обмен веществ.

Средство для профилактики болезней сердца

Заболевания сердца за последние десятилетия заметно «помолодели». Одно из главных объяснений – повышение в организме таких больных уровня «плохого» холестерина и снижение «хорошего». По этой причине на стенках сосудов образуются атеросклеротические бляшки. А они, в свою очередь, провоцируют инфаркты и инсульты.

Молодой горошек при регулярном употреблении способен воздействовать на первопричину – снижать уровень «плохого» холестерина. Учёные Финского фонда исследований сердца обнаружили подтверждения этого факта. Биологически активные вещества в составе горошка защищают кровеносные сосуды от повреждений. Это важно, поскольку бляшки чаще всего образуются именно на сосудах с дефектами.

Для диабетиков и не только

У зелёного горошка один из самых низких гликемических индексов (ГИ). В зависимости от сорта, он колеблется от 15 до 30. ГИ показывает то, насколько быстро растет уровень сахара в крови после употребления того или иного продукта.

Основную часть энергии мы получаем из углеводов. После расщепления они превращаются в глюкозу, или простой сахар. Чем выше ГИ продукта, тем выше уровень глюкозы. Излишки откладываются про запас в виде жировой ткани и гликогена в печени. Гликоген – и есть наш стратегический запас энергии на «чёрный день». Если же ГИ низкий, то уровень глюкозы падает. Начинается обратный процесс: в поисках энергии организм задействуют запасы гликогена – проще говоря, сжигает жиры.

Ученые Венского медицинского университета заявляют, что на уровень сахара в крови благотворно влияют растительные белки, которых много в зелёном горошке. Они помогают наладить обмен глюкозы, что улучшает состояния людей с диабетом 2 типа. Эффективно они работают и в качестве средства профилактики заболевания. Включить молодой горошек в рацион будет полезно и тем, кто следит за правильным питанием или любит бегать на дальние дистанции.

А есть ли вред?

Белок, конечно же, нужен организму. Но только в разумных количествах. Если наряду с зелёным горошком налегать на другую белковую пищу, можно перегрузить печень и почки. Важно помнить, что в горохе содержится фитиновая кислота, при избытке которой хуже усваиваются другие питательные вещества – прежде всего, цинк, кальций, магний и железо. Разумеется, как и любые бобовые, садовый горошек вызывает вздутие живота и дискомфорт в кишечнике. А вот аллергия на него встречается крайне редко.

Какой горошек самый полезный?

Самый полезный горошек – полностью созревший. Его отличает гладкий, немного увлажненный стручок насыщенного зеленого оттенка. На нём не должно быть никаких пятнышек, вмятин или слизи. Опытные огородники проверяют спелость горошка так. Ломают стручок пополам: если он не треснул, значит, зёрна внутри уже старые, сахар в них превратился в крахмал. К тому же, они наверняка утратили сочность, насыщенный вкус и многие ценные свойства.

Чтобы зарядиться пользой по полной программе, горошек следует употреблять в свежем виде. Ну а если захотелось сохранить летний овощ до зимы, лучше всего законсервировать его таким способом: зёрна опускают в кипящую несолёную воду буквально на минуту, затем откидывают на дуршлаг, обдают ледяной водой и просушивают. После чего складывают в контейнер и убирают в морозилку.

Меню в зелёных тонах

Что вкусного и полезного можно приготовить из садового горошка? Да что угодно! Главное, не подвергать его слишком долгой и интенсивной термической обработке.

Зелёный горошек можно добавлять в любые салаты – в виде зёрен или вместе со стручками. И крем-супы с его участием получаются лёгкими и освежающими – особенно в сочетании с молодым цуккини, шпинатом или душистой мятой. Горошек можно использовать для приготовления соусов к пасте или ризотто. А ещё он отлично дополнит омлет или овощную запеканку.