Продукты, которые только притворяются полезными

Сухие завтраки

Сухие завтраки: хлопья, шарики, мюсли… Многие производители рекламируют их как здоровую и лёгкую еду, изображая на упаковках силуэты завидной стройности. Так что, это правда – ешь и худеешь?

Нет, вряд ли – заявили недавно чиновники из организации, проверяющей продукты в Британии – Food Comission. Они протестировали десять видов самых популярных хлопьев и выяснили, что некоторые из них такие же жирные, как фастфуд, и такие же сладкие, как шоколадный пудинг — а все углеводы очень быстро усваиваются и превращаются в лишние килограммы. Многие виды сухих завтраков содержат просто недопустимое для здорового питания количество соли, сладостей и вредных жиров! В 50-граммовой порции – в среднем около 13 граммов сахара, почти 9 граммов жира и лишь 2 грамма клетчатки. Не зря диетологи называют такую еду «замаскированным десертом». Например, в 100 граммах подушечек с молочной начинкой – около 400 килокалорий, в шоколадных шариках – 380… Так что употребление сухих завтраков может, наоборот, привести к набору веса.

А вот прямое свидетельство вреда подобных продуктов: о нём нам рассказал доктор Майкл Шехтер из Тель-Авивского университета, у которого мы брали интервью для одного из выпусков “Живой еды”. Вместе со своими коллегами он обследовал состояние здоровья сосудов тех, кто часто ест сухие завтраки. Результаты не порадовали: по мнению медиков, неумеренное увлечение хлопьями со временем приводит к потере эластичности стенок сосудов, а это служит причиной серьезных сердечных заболеваний.

Творожные сырки

Сырки и сырники, йогурты… или так называемый условно-полезный завтрак. Особенно часто его принято подавать детям, которых утром не уговоришь поесть. И понятно, почему: мы привыкли считать полезным всё, что с ферментами, и всё, что с творогом — в этом же масса кальция и полезного белка! Наука всё это раз за разом одобряет: есть много современных исследований, которые подтверждают пользу тех же йогуртов для диетического питания у самых маленьких детей (у некоторых даже уменьшаются проявления атопического дерматита), и у взрослых (например, у людей с ожирением из-за улучшения микробиоты стихают воспалительные процессы в ЖКТ)... Вы уже ожидаете подвоха? И правильно.

Есть одно жирное (в буквальном смысле) НО: если это продукты из магазина, то излишний жир и сахар в них сведут на нет всю пользу! Да, верно - кальций лучше усваивается с едой в присутствии пищевых жиров, но если следить за тем, чтобы в организме не было дефицита витамина Д, одно- или пятипроцентный творог не станет проблемой.

Но ведь без сахара будет не вкусно? Возможно, особенно если вы уже привыкли. Но свежие ягоды и фрукты вполне скрасят с непривычки пресный вкус. Да даже варенье будет более полезным дополнением - его количество, по крайней мере, вы можете сами контролировать!

Кстати, ещё о пользе - три года назад, во время подготовки нашего творожного расследования недели, эксперты горячо рекомендовали нам так называемый мягкий творог — пока он большей популярностью пользуется в Европе. Особенность его в том, что в нём сохраняется больше сыворотки, а с ней — и полезные микроэлементы из молока. Он вполне подходит для детского питания и тоже отлично комбинируется с ягодами или каплей домашнего варенья.

Сладкие пакетированные соки

Фруктовый сок — это же сплошные витамины! И всем, особенно детям, очень полезно регулярно выпивать по стаканчику яблочного или апельсинового… А что на самом деле? Увы, у нас плохие новости для тех, кто так думает.

Любовь к сладкому вплоть до зависимости вполне объяснима: углеводы запускают в нашей голове производство дофамина, отвечающего за предвкушение удовольствия. Поэтому и на соки люди “подсаживаются” – опять же, думая, что делают что-то полезное для здоровья. Всё больше соков пьют и некоторые взрослые — те, что увлечены так называемым здоровым питанием (как его понимают они сами). Голливудские звёзды массово пропагандируют соковый детокс — говорят, что организм очищается от шлаков и токсинов, уходит лишний вес, кожа начинает просто сиять!

Кстати, интересно, что символом “правильного начала дня” это стало благодаря усилиям талантливых маркетологов из США. В 50-х годах прошлого века урожаи фруктов в теплых штатах оказались настолько велики, что просто некуда девать. Тогда и было найдено маркетинговое решение: убедить широкую публику, что утро должно “начинаться со здоровья”. Спустя несколько лет, после массированной и навязчивой рекламы, это стало традицией.

Но правда в том, что во всех исследованиях о пользе соков всегда говорится об очень умеренном количестве — чаще всего о 100 миллилитрах в день, точно не более чем об одном стакане! Иначе начинает уже перевешивать вред от сахара, которого тут очень много. Зачастую даже больше, чем в газировке: в одном стакане может содержаться до 6 чайных ложек! При регулярном употреблении такого продукта риск развития сахарного диабета повышается в несколько раз.

Не стоит забывать и о нюансах, связанных с цитрусовыми соками — особенно, грейпфрутовым. В нём содержатся вещества под названием нарингенин и гесперидин, которые способны вступать в незапланированное взаимодействие с большим списком медицинских препаратов — в том числе сердечных, что вообще может быть смертельно опасно! Так что пить грейпфрутовый и даже апельсиновый соки одновременно с приёмом лекарств не стоит. А ещё коварство цитрусовых в том, что органические кислоты в их составе разрушают эмаль зубов. Поэтому стоматологи рекомендуют обязательно полоскать рот или чистить зубы после такого питья — или использовать соломинку.

Ну и, конечно, утверждение, что несколько разгрузочных дней на соках способны вывести из организма шлаки и токсины, научных обоснований не имеет. Не стоит себя обманывать! Правильное место соков в рационе — это очень умеренное дополнение к рациональному питанию. И для максимальной пользы стоит чередовать фруктовые с овощными. Например, если не перебарщивать с солью, то очень хорош томатный.

Бездрожжевой хлеб

Хлебный компонент, к которому часто высказывают претензии — это дрожжи. В своё время широко прогремели заявления эпатажного помещика Германа Стерлигова: его тоже хлебом не корми — дай поговорить о вреде дрожжей (по его мнению — настоящей отравы). Но тут стоит вспомнить, что изобрёл их, по его мнению, чуть ли не Гитлер! И кроме них в доме Стерлиговых под запретом были также художественная литература, кино и музыка — хозяин считал их вредными для детей, бесполезными и бездуховными.

Есть ли в этих опасениях хотя бы доля правды? Конечно, нет. Достаточно, кстати, открыть любую энциклопедию, чтобы узнать: пекарские дрожжи применяли ещё в Древнем Египте. И в абсолютно любом хлебе они всё равно есть — так называемые «дикие», из закваски, которая делается на основе хмеля. С точки зрения учёных, никакой разницы по влиянию на здоровье не наблюдается — что дрожжи дикие, что окультуренные, ничего страшного в них нет. Более того, они могут синтезировать и полезные вещества — в частности, витамины группы В. Ну а самое смешное – то, что в готовом хлебе от этих якобы убийственных дрожжей не остаётся и следа.

Правда, мы всё равно решили это проверить и отдали в лабораторию несколько видов хлеба — дрожжевого и бездрожжевого. Ни в том, ни в другом специалисты ничего не нашли. Оно и не удивительно! Дрожжевые клетки погибают при выпечке хлеба, потому что ста градусов — температуры в центре мякиша — для этого более чем достаточно.

Обезжиренные продукты

Очень неоднозначен вопрос и о том, стоит ли выбирать обезжиренные продукты — творог, молоко, кефир... С одной стороны, уменьшать калорийность рациона полезно. Но с другой стороны, есть опасность... тем самым нисколько не уменьшить эту калорийность!

Дело в том, что многие вещества, которые вызывают у нас приятные вкусовые ощущения — жирорастворимые. Поэтому удаление жиров зачастую приводит к тому, что продукт теряет вкус. Производители, чтобы нивелировать этот негативный эффект, маскируют отсутствие вкуса добавлением в продукт большого количества сахара. Что, естественно, прибавляет калорий! Еще одна проблема в том, что при малой жирности хуже усваивается кальций — например, в этом смысле для творога идеальной считается жирность 9 процентов.