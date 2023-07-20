Польза и вред в обезжиренных продуктах

Есть ли реальная польза от еды с низким содержанием жира?

Жиры – незаменимый строительный материал для многих органов и тканей нашего тела. Чтобы функционировать нормально, все они должны обновляться на клеточном уровне. Для этой цели помимо всего прочего нужны и жиры.

Жировая ткань выступает в роли резервуара, где запасаются питательные вещества. Они покрывают около 30% наших энергетических потребностей. Вместе с жиром из пищи мы получаем ценные органические кислоты – без них организм не сможет поддерживать жизненные процессы, так как сам он не умеет их синтезировать. Важнейшие для нас витамины А, D, Е и К (которые тоже не воспроизводятся сами по себе) поступают вместе с жирами. И именно жиры помогают им правильно усваиваться.

Наконец, жировая прослойка спасает в холода и не дает перегреваться в жару. А ещё она создает своего рода защитный слой для тех зон тела, которые больше всего подвержены механическому воздействию. Например, на ладонях и стопах.

Почему нельзя вычеркивать жиры из рациона даже на диете

С точки зрения науки о здоровой еде, правильное питание и обезжиренная диета – несовместимые понятия. Чтобы похудение было продуктивным и давало долгосрочные результаты, рацион должен быть разнообразным и сбалансированным – то есть, включать белки, жиры и углеводы. Резкое ограничение жиров дает результат, противоположный ожидаемому. И вот, например, как это было обосновано научно.

Группа французских учёных Университетской больницы центра Сент-Этьен провела исследование, которое продолжалось в течение четырёх лет. Участников эксперимента разбили на две большие группы: у первой был рацион с низким содержанием жиров, а вторая придерживалась средиземноморской диеты. И именно во второй группе число сердечных приступов было ниже почти на 70 процентов!

В общем, врачи всех специальностей сходятся во мнении: разумное потребление жиров благотворно влияет на организм. В особенности, если речь идёт об омега-жирных кислотах. Они помогают поддерживать в норме сахар и холестерин, участвуют в обменных процессах, не дают формироваться тромбам, укрепляют стенки кровеносных сосудов. А ещё они усиливают иммунную защиту, улучшают работу мозга и снижают риск развития рака.

Еда как лекарство или сбалансированный рацион

Диетологи говорят, что на жиры в сбалансированном рационе должно приходиться не более 30%. Из них примерно треть – на растительные, остальное – на животные. Проблемы со здоровьем начинаются, если эта доза намного выше или ниже, и так из года в год.

Часто, когда человек решает похудеть, то урезает именно жиры и переходит на обезжиренные продукты. Кстати, многие из них изначально разрабатывались для особых случаев – в частности, для диабетиков. То есть они были основой лечебной диеты по медицинским показаниям.

Предложенная ими логика оказалась простой и понятной массовому потребителю: если в продукте нет жира, то и поправиться от него вроде бы нельзя, а при большом усердии можно даже похудеть! На волне популярности диет, где жиры провозглашались главным источником всех проблем со здоровьем, обезжиренные продукты стали пользоваться спросом.

Могут ли быть продукты 100% обезжиренными?

Чаще всего обезжиривают молочку – на её примере и разберем подводные камни. Дело в том, что полностью обезжирить такой продукт невозможно в принципе. К тому же, процедура “изгнания” жира весьма затратная, поэтому производители всё время пытаются её удешевить. Так что надпись «0% жира» на упаковке йогурта или творога – скорее всего, лишь рекламная уловка.

Проблема ещё и в том, что если жира нет – еда становится безвкусной. Чтобы это скрыть, приходится добавлять всевозможные усилители, ароматизаторы, подсластители. Вот и получается, что убирая из продукта жиры, его накачивают быстрыми углеводами. А ведь именно они являются одной из главных причин набора лишнего веса!

Ловушка для мозга

Самый главный подвох заключается в том, что обезжиренные продукты дают неустойчивое чувство сытости. Поэтому спустя всего час после перекуса диетическим творожком или питьевым йогуртом мы часто ощущаем голод, мозг начинает усиленно посылать сигналы желудку.

И вот здесь у многих срабатывает такая установка: раз продукт обезжиренный, то его можно есть сколько угодно, никакого вреда будет. Но несколько съеденных порций калорийность увеличивают, а не снижают! Плюс из-за такого пищевого поведения, если оно вошло в привычку, и стенки желудка растягиваются.

У людей с избыточным весом это может со временем вызвать метаболический синдром. В таком состоянии нарушаются обменные процессы, может развиться сахарный диабет, заболевания суставов; начинаются сбои в работе печени и сердца. Кстати, содержащийся в молочных продуктах кальций в отсутствии жира усваивается гораздо хуже. А если в организме человека не хватает кальция, но есть лишний вес – это чревато заболеваниями опорно-двигательного аппарата.