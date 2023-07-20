Ученые Варшавского медуниверситета назвали дозу кофеина, которая вызывает мигрень

Это вещество содержится не только в кофе, но еще в чае и шоколаде. Оно оказывает влияние на нервную систему.

Кофеин способен вызвать мигрень, но он же облегчает головные боли гипнического характера. Такие результаты ученые получили в результате анализа данных, собранных с 1990 по май 2023 года.

Как оказалось, поступление в организм 50-100 мг кофеина улучшает когнитивные способности и скорость реакции, повышает настроение.

При употреблении 400-800 г кофеина проявляются нервозность, тахикардия, тремор, бессонница, но только если это количество вещества было принято человеком однократно.