Вершки и корешки: разбираемся в летних овощах

Что значит «сезонный»?

Мы привыкли считать, что сезонный – это выращенный и собранный в определённое время года. Например, летом. Обычно при этом имеют в виду фрукты, ягоды, овощи и зелень с коротким сроком годности. Но оказывается, не всё так просто!

Понятие же локальной сезонности относится к тем дарам природы, которые собирают и употребляют в пределах одной и той же климатической зоны. Где вырастили – там и съели. По мнению британского профессора Дженни Макдиармид, которая провела то самое исследование, преимущество определенно на стороне глобальной сезонности. Именно она обеспечивает поставки свежих продуктов вне зависимости от времени года.

Почему местные сорта часто бывают вкуснее?

Плоды, предназначенные для долгой перевозки, обычно собирают рано, ещё недозрелыми. А потом отправляют в холодильник, что, конечно, влияет на их вкусовые качества. Кроме того, самые ароматные и сочные сорта, как правило, плохо хранятся и не переносят дальнюю дорогу. Поэтому для таких целей селекционеры специально выводят более стойкие к транспортировке, но сохранить у них яркий вкус не всегда удаётся.

Взять, к примеру, помидоры «бычье сердце» – сладкие, мягкие, ароматные... Собирают их только руками, любая техника тут же помнёт! Лишь два недостатка портят удовольствие (не считая цены): хранится этот сорт очень плохо, и доступно прямо с грядки всего несколько недель в году.

А в остальное время нам выбирать особо не из чего, и мы покупаем, например, томаты типа «сливка». Красивые, но жестковатые и почти безвкусные, зато продаются даже зимой. Их активно выращивают крупные агрокомпании во многих странах – ведь такие помидоры хорошо хранятся, переносят транспортировку, и, что важно, поддаются сбору при помощи специальных машин, не мнутся.

Их охотно покупают – внешний-то вид и правда привлекательный, а еду мы выбираем глазами! Вообще, именно на красоту, а не на вкус, настроены сейчас основные усилия селекционеров. Торговые сети, грамотно просчитавшие психологию потребителя, дают именно такие заказы. Например, специально создаются сорта, у которых плодоножка отделяется с большим трудом. Покупатель думает: «Ах, помидорчик только что сорван с куста!» и берёт такой товар с удовольствием.

Кроме вкуса и аромата, при транспортировке овощей на дальние расстояния часто теряются и витамины. Особенно это касается зелени, и учёные проводят специальные исследования, чтобы разобраться в том, как этого избежать.

Есть и ещё один важный момент: отдавая предпочтение сезонным плодам собственной страны или региона, мы тем самым заботимся и об окружающей среде. Экологические преимущества такого выбора в том, что местным продуктам, как правило, требуется меньше ресурсов для транспортировки; для искусственного обогрева и освещения в период выращивания; а потом – для охлаждения и хранения. Всё это в целом помогает сократить выбросы парниковых газов, способствующих глобальному потеплению.

Что полезнее – вершки или корешки?

Тем, кто за зиму настрадался от авитаминоза, стоит обратить особое внимание на всевозможную огородную зелень и редис – он богат полезным для сердца калием и аскорбиновой кислотой. Не стоит забывать и о щавеле: это кладезь ценных минералов, а супы и салаты с ним хорошо вписываются в летнее меню. Кстати, он популярен и как начинка для вареников.

Сельдерей, укроп, петрушка, зелёный лук, кинза, мята, базилик, чесночные стрелки, огуречная трава – все эти пряные добавки подойдут практически для любых овощных блюд. В середине лета созревает мангольд, родственник свёклы – из него получаются аппетитные супы и соусы к пасте.

Салат руккола с приятной горчинкой считается отличным антиоксидантом, способным защитить от воспалительных процессов и онкологических заболеваний. Этим растением также дополняют пасту, пиццу и ризотто, добавляют в соус песто вместо базилика, подают с фасолью и рисом. А ещё не стоит забывать о листовых и кочанных салатах (латук, кресс-салат, радиккьо, ромэн) – в их составе много полезных микроэлементов и витаминов.

Особое место среди изобилия летних овощей занимают огурцы – в них мало калорий и много ферментов, помогающих усвоению белков. В томатах содержится мощный антиоксидант ликопин, уменьшающий риск развития рака и сердечно-сосудистых заболеваний. Что касается болгарского перца, то достаточно съесть одну штуку в день, чтобы обеспечить организм рекомендуемой суточной нормой витамина С.

Диетологи рекомендуют летом есть побольше овощей, которые относятся к вершкам – то есть, к надземным частям растений. Это зелень, цукини, кабачки, капуста, горошек, томаты, огурцы, перцы. С ними трудно переборщить – разве что, из-за обилия клетчатки может запротестовать кишечник. Корешки вроде моркови или картошки тоже хороши – но они и зимой никуда не денутся!

Сезонные овощи и зелень: заготавливать или хранить в свежем виде?

До развития мировой торговли, селекции, новейших технологий выращивания в теплицах и появления супермаркетов люди питались исключительно сезонными продуктами – у них просто не было выбора. Сегодня садоводы и огородники могут приобрести для посадки сорта с длительным сроком хранения – и пользоваться плодами своего труда чуть ли не до весны. Да что там говорить, многие овощи долго живут и в условиях городской квартиры – надо только определить их в темное, прохладное и сухое место.

Конечно, некоторые огородные культуры на зиму остаётся только заготавливать: болгарские перцы замораживать или превращать в аппетитное лечо, зелень замораживать и сушить. Впрочем, сейчас вывели позднеспелые сорта помидоров и перцев, которые могут пролежать несколько месяцев. Правда, они во всем требуют особого подхода – начиная с правил сбора урожая и заканчивая организацией места хранения.