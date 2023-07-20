ТОП-7 продуктов для сердца

Листовые зелёные овощи: витамин К полезен для сердца

Под именем витамина К скрывается целая группа веществ, необходимых организму для свертывания крови и заживления ран. Но и не только! Витамин К хорош тем, что активирует белок, препятствующий отложению кальция на стенках артерий. Именно эти отложения приводят к возникновению бляшек, нарушающих работу сердца.

Рекордсмены по содержанию витамина К – шпинат, руккола, сельдерей, спаржа, лук-порей, все виды капусты и листового салата. Не случайно совместное исследование американских и нигерийских учёных выявило взаимосвязь между присутствием в рационе зелёных овощей и снижением риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Не менее впечатляют и выводы итальянских медиков. Они пять лет наблюдали за питанием и здоровьем 30 тысяч женщин, живущих в разных провинциях страны. Всех их объединял один диагноз — ишемическая болезнь сердца. В питание участниц эксперимента были включены листовые овощи и оливковое масло, и результаты не заставили себя долго ждать: самочувствие женщин заметно улучшилось.

Жирная рыба – хотя бы раз в неделю

Рыбий жир — важный продукт для здоровья сердца. Его можно принимать и в капсулах, но лучше, конечно, есть побольше жирной рыбы. Исследования показывают, что в регионах, где её много в рационе, сердечно-сосудистые заболевания встречаются реже.

Самые полезные для сердца виды, доступные в России – это лосось, скумбрия, сардина и сельдь. Все они богаты омега-3 жирными кислотами. Многочисленные исследования показали, что эти вещества, снижают риск развития аритмии и атеросклероза, нормализуют давление и уменьшают вероятность смерти от болезней сердца и сосудов.

Грецкие орехи против «плохого» холестерина

Во многих научных статьях медики пишут о том, что грецкие орехи заметно снижают уровень «плохого» холестерина. Так называют класс липопротеинов низкой плотности, которые провоцируют образование атеросклеротических бляшек на стенках артерий. В результате просвет в сосудах сужается, нарушая кровоток, а недостаток кровоснабжения сердца приводит к инфаркту.

Американские учёные проанализировали результаты тринадцати исследований с участием нескольких сотен добровольцев. В одном из них, например, для подопытных разработали меню, в котором особое место отвели грецким орехам. На них приходилось до 25% от общего количества калорий за день. Эксперимент длился 24 недели. Анализы пациентов показали снижение уровня «плохого» холестерина – причём, без набора веса (все-таки орехи — достаточно калорийный и жирный продукт).

Помидоры помогают предотвратить инфаркт

Помидоры богаты ликопином – натуральным растительным пигментом с сильными антиоксидантными свойствами. Антиоксиданты – это молекулы, которые борются с окислительными процессами в организме, которые вызывают повреждения клеток. Беда в том, что окислительные процессы приводят ко многим серьёзным заболеваниям (включая сердечно-сосудистые) и старению организма. Как показали данные исследований финских учёных, нездорово низкий уровень ликопина в крови повышает риск сердечного приступа и инсульта.

Кроме того, томаты полезны для сосудов. Мексиканское исследование с участием 50 женщин с избыточным весом показало, что употребление двух сырых помидоров четыре раза в неделю повышает уровень «хорошего» холестерина. В результате исчезают холестериновые бляшки и улучшается работа сердца.

Один авокадо в день – отличное подспорье для здоровья сердца

Пользу авокадо врачи видят в том, что этот овощ содержит калий, укрепляющий сердце, и полезные жиры, снижающие уровень «плохого» холестерина. В одном экземпляре может быть 900 и более миллиграммов калия, то есть, 28% от дневной нормы.

И вот какие результаты прогнозируют учёные из американского Института гипертонии: если каждый день организм будет получать хотя бы 4,7 граммов этого микроэлемента, артериальное давление заметно снизится, риск сердечно-сосудистых заболеваний в будущем упадет на 8-15%, а инфаркта миокарда на 6-11%.

Ещё одно интересное исследование по поводу авокадо провели американские медики из Университета штата Пенсильвания. В ходе эксперимента 45 здоровых людей с избыточным весом в возрасте от 21 до 70 лет придерживались трех разных диет с целью снизить «плохой» холестерин. У первых в рационе было 24% жира, у второй и третьей группы – 34% жира.

При этом на второй диете источниками жиров служили растительные масла, а в третью диету был включен авокадо. Лучший результат по снижению холестерина показали те участники, которые «сидели» на диете с авокадо.

Еще один положительный момент: у тех, кто часто ест авокадо, снижается риск абдоминального ожирения по типу «яблоко» (то есть уменьшается количество жира на животе). Абдоминальное ожирение опасно тем, что вредит сердечно-сосудистой системе, увеличивая риск инфаркта миокарда. Жир, откладывающийся в области талии и окутывающий внутренние органы, начинает действовать как эндокринная железа, производя вещества, вредные для сосудов и сердца.

Зелёный чай: полезные катехины

Зелёный чай богат катехинами – органическими соединениями из класса флавоноидов. Флавоноиды знамениты тем, что обезвреживают молекулы веществ, которые способствуют образованию свободных радикалов – тем самым эти полезные вещества снижают риск окислительных процессов в клетках. Всё это оказывает сердцу большую услугу.

Кроме того, катехины тонизируют сосуды, препятствуют возникновению атеросклеротических бляшек, снижают артериальное давление и риск проблем с сердцем при диабете. Кардиозащитный эффект зелёного чая не раз подтверждался опытами на животных.

И это ещё не всё! Один из основных факторов риска при возникновении болезней сердца и сосудов – это гиперлипидемия, то есть повышенный уровень жиров в крови. Исследования показали, что катехины зелёного чая снижают такой риск и не дают холестерину накапливаться в печени и сердце.

Цельнозерновой хлеб, а не белая булка!

Наблюдения ученых показали, что включение в меню большего количества цельных зёрен тоже может принести пользу сердцу. Например, добавление дополнительных 90 грамм зерна в день (это эквивалентно, например, двум цельнозерновым ломтикам хлеба и одной тарелке таких же хлопьев) снижает риск сердечных заболеваний на 22%. Даже одна-две дополнительные порции приносят пользу, уменьшая риск заболеваемости на 10-20%.