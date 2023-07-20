Ученые из медцентра Лэнгон выяснили, как COVID-19 влияет на мозг человека

23:04 2023-07-20

Ученые из медцентра Лэнгон при Нью-Йоркском университете выяснили, какое влияние COVID-19 оказывает на мозг человека и его нервную систему.

По словам доктора Шэрон Меропол, возглавляющей эту программу, даже у давно вылечившихся пациентов сохраняются проблемы неврологического характера. У них меняется структура мозга, появляются судороги, депрессивные состояния.

В рамках исследования было проведено сканирование мозга людей, скончавшихся от коронавируса. Оказалось, что их кровеносные сосуды были покрыты антителами и сильно повреждены.

Это означает, что вирус повредил иммунную систему, которая начала атаковать кровеносные сосуды.

Такое воздействие привело к воспалительным процессам в мозге, отмиранию его части, регулирующей дыхание человека. 

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