Ученые из медцентра Лэнгон выяснили, как COVID-19 влияет на мозг человека

По словам доктора Шэрон Меропол, возглавляющей эту программу, даже у давно вылечившихся пациентов сохраняются проблемы неврологического характера. У них меняется структура мозга, появляются судороги, депрессивные состояния.

В рамках исследования было проведено сканирование мозга людей, скончавшихся от коронавируса. Оказалось, что их кровеносные сосуды были покрыты антителами и сильно повреждены.

Это означает, что вирус повредил иммунную систему, которая начала атаковать кровеносные сосуды.

Такое воздействие привело к воспалительным процессам в мозге, отмиранию его части, регулирующей дыхание человека.