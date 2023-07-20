Продукты, которые стоит купить на рынке в июле

Не то, что вы подумали, а «земляника садовая»!

Так по науке называется ягода, которую мы привыкли считать клубникой. В ней много витаминов А, В, С, Е, йода, калия, железа, фосфора, кальция. Несмотря на сладкий вкус, сахара тут даже меньше, чем в лимонах, поэтому клубнику можно есть и при диабете. Кроме того, она благотворно влияет на процессы пищеварения, помогает коже сохранять упругость и полезна для зрения.

И не случайно слово «клубничка» используется как синоним чего-то сладострастного. Наука доказала: эти ягоды действительно можно считать природным афродизиаком — средством, пробуждающим любовный пыл. Всё дело в семенах, этих маленьких косточках: они содержат огромное количество биологически активного цинка. А он очень хорошо влияет на половые гормоны.

Но это ещё не всё. Онколог, профессор Тун Чень из Университета Огайо в течение полугода наблюдала за группой пациентов с предраковыми изменениями пищевода. В ежедневный рацион им добавляли по 60 граммов сушёной, методом сублимации, клубники. У 30 из 36 пациентов состояние существенно улучшилось — и похожий результат доктор Чень потом получила на животных при раке толстого кишечника. Секрет в том, что антиоксиданты из клубники подавляют воспаление и тормозят деление самих раковых клеток.

Ягода-малина

Правда ли эта ягода может заменить лекарства? Стоит ли надеяться, что малина оздоравливает, способна вылечить простуду и понизить жар? Мы как-то спрашивали об этом эксперта-селекционера, который по долгу службы и велению сердца малины ест очень много – и он ответил, что некоторый эффект на себе определённо ощущает. Всё дело в том, что в малине содержится салициловая кислота.

А её производное — ацетилсалициловая кислота — используется во многих жаропонижающих лекарствах, например, аспирине. Но с таблеткой ягоду сравнивать всё же трудно. Для того, чтобы получить аналогичную дозу салициловой кислоты из малины, её придётся съесть килограмма полтора. Поэтому при высокой температуре проще всё-таки применить традиционное лекарство.

Салициловой кислоты, кстати, больше в листьях, а не в ягодах. Но и там, и там содержание её нестабильно — трудно предсказать эффект! Так что не стоит пытаться заменять малиной аспирин. Но вот в качестве профилактики она действительно хороша — помимо витамина С, В2, калия, марганца, в ней содержатся антоцианы и эллаготанины – мощные антиоксиданты.

У ближайшей родственницы малины, ежевики, всё это тоже имеется, а антиоксидантов даже вдвое больше. Правда, выращивать её, как признаются селекционеры, в нашем климате сложно — эта ягода гораздо более теплолюбива. Но зато именно красную малину учёные считают полезной для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и даже болезни Альцгеймера.

Зелёный горошек, он же – горох садовый

Это растение из семейства бобовых издавна играет важную роль в питании – а на Руси из него чего только не готовили, даже кисель! И правильно – в горохе масса пользы: важная для здоровья желудочно-кишечного тракта клетчатка, растительный белок, витамины А и С. Плюс калий, кальций, магний, цинк и фосфор; и практически все витамины группы В Врачи считают, что эта овощная культура обладает антибактериальной, противогрибковой и противовоспалительной активностью.

Но и это ещё не всё! Некоторые исследователи всерьёз рассматривают горошек в качестве источника лекарств с противораковыми свойствами! Биологи из Великобритании проводили лабораторные опыты, в которых воздействовали экстрактом семян гороха на клетки рака кишечника – и обнаружили, что он подавляет рост злокачественной опухоли. За такой эффект отвечают многочисленные биологически активные компоненты растения – флавоноиды, гликозиды, изофлавоны, фенолы, ингибиторы протеаз. Но механизм их действия науке пока не совсем понятен.

Персики и нектарины – близкая родня

Из-за того, что у нектаринов гладкая кожица, они в последние годы немного потеснили на прилавках некогда любимые нами шероховатые персики. Между тем, оба эти фрукта состоят в тесных родственных отношениях. Нектарины появились в результате естественной природной мутации того же самого персика. Просто селекционеры долго отбирали и культивировали деревья с гладкими плодами.

То же самое касается и плоских, так называемых инжирных персиков и нектаринов — это не гибриды с какими-то другими растениями, просто отобранные искусственно разновидности. Родиной плоских персиков считается Китай, и, по одной из легенд, форма этих плодов очень нравилась местным императорам — потому что позволяла не открывать широко рот, и сок не капал на бороду.

Ну а нектарины по сравнению с обычными персиками действительно удобнее хранить, мыть и есть, а дети любят их хруст. А ещё они, конечно, очень сладкие, но ценим мы их не только за вкус. В этих фруктах много аскорбиновой кислоты, витаминов A, К, Е и PP, группы B, а также железо и полезный для сердца калий.

Ну а не опасно ли есть ядра из косточек? Известно, что там содержится вещество амигдалин, которое в желудке расщепляется до ядовитой синильной кислоты. Это довольно опасное соединение, но в реальности ничего хуже пищевого отравления не случается — дозы слишком малы. К тому же температурная обработка уничтожает растительный фермент, необходимый для превращения амигдалина в синильную кислоту.

Так что варенье с зёрнышками и сами ядрышки в жареном виде можно считать вполне безопасными. Также из персиковых косточек добывают масло, которое популярно в косметологии. Специалисты, впрочем, не считают его уникальным — эффект оно даёт исключительно увлажняющий, как и многие другие масла, которые хорошо впитываются. В общем, лучше всего персики и нектарины просто есть!

Свёкла – “допинг” для спортсменов

Да, знаем, это неожиданно! Исследования в разных странах — например, в британском Университете Эксетера, показали среднее улучшение результатов бегунов после употребления свекольного сока на 16%.

Учёные обнаружили, что от растительного “допинга” значительно снижается потребление кислорода при физической нагрузке — и это значит, что расход энергии становится меньше. А когда испытуемых просили заниматься до изнеможения, оказалось, что их сил хватает на гораздо большее время.

Медики полагают, что свойством повышать выносливость свёкла обязана нитратам — которых в ней много. В организме нитраты превращаются в оксид азота, который влияет на процессы обмена веществ очень позитивно: улучшается кровообращение и мышечная активность, снижается давление.

Кстати, чтобы получить максимальную пользу, не обязательно пить свекольный сок. Годятся и запечённая свёкла, и варёная. Нитраты — очень сильные химические вещества, их невозможно разрушить при кипячении. Если приготовить, к примеру, борщ, то все полезные свойства останутся внутри кастрюли.