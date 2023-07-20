Байден ввел в США режим ЧС из-за мафиозных структур

Режим ЧС был введен в Соединенных Штатах в связи с деятельностью транснациональных преступных организаций.

В заявлении американского лидера от 20 июля сказано, что такие структуры по-прежнему представляют экстраординарную угрозу национальной безопасности, экономике и внешней политике США.

Впервые режим ЧС по этой причине был введен в стране Бараком Обамой в 2011 году. Соответствующий указ предусматривал заморозку имущества преступных группировок.

К ним были отнесены японская «Якудза», постсоветская «Братва», неаполитанская «Каморра» и мексиканский наркокартель «Лос-Сетас».