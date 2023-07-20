Разумная польза: щавель в летнем рационе

Щавель борется против инфаркта и инсульта

Щавель богат важнейшими для организма витаминами. В 100 граммах свежих листьев содержится больше половины суточной нормы витамина C, около 30% витамина A, примерно 9% витаминов B2 и B6. Микро- и макроэлементов в этом листовом овоще тоже достаточно. В тех же 100 граммах наберется 20% суточной нормы железа, 15% калия и 7% кальция. И все же до короля зелени наш герой не дотягивает. В петрушке, кинзе и укропе калия будет побольше. А по запасам фолиевой кислоты и растительного белка щавель уступает шпинату.

Впрочем, полезных свойств у него и без того хватает. Среди прочих – способность понижать артериальное давление. Этот факт в ходе экспериментов установили пакистанские ученые из Группы исследований сердечно-сосудистых заболеваний. В них участвовали крысы с повышенным и нормальным давлением.

Грызунам под наркозом ввели экстракт щавеля, после чего обнаружили, что животные-гипертоники чувствуют себя намного лучше. Другой эксперимент с пушистыми подопытными подтвердил, что активные вещества в составе щавеля разжижают тромбы. В крови грызунов тромбоциты меньше склеивались и почти не образовывали сгустки. Это означает, что риск получить инфаркт или инсульт снижается.

Стоит упомянуть и о том, что щавель защищает организм от микробов, снижает уровень «плохого» холестерина, не даёт развиваться раковым клеткам. А ещё он улучшает пищеварение, стимулирует обмен веществ и работает как желчегонное средство.

И помогает худеющим

Начнём с того, что питательная ценность щавеля составляет всего 22-25 килокалорий на 100 граммов. При этом он практически полностью состоит из воды и клетчатки. Так что талии это никак не повредит.

А самая приятная новость заключается вот в чём: при регулярном (умеренном) употреблении щавель помогает сжигать лишний жир. И это доказано! Всё дело в полифенолах – эти соединения из растений помогают бороться с повреждениями клеток, которые им наносят свободные радикалы. А у щавеля – ещё и стимулируют обмен жиров и ускоряют их расщепление. После чего они выводятся из организма – а вместе с ними понемногу тает и лишний вес.

Правда, тут не обошлось без подвоха. У растения есть одно коварное качество: если усердно налегать на его зелёные листочки, у некоторых может разыграться зверский аппетит.

Осторожно: щавелевая кислота!

Теперь поговорим о вредных свойствах щавеля – да, увы, есть и такие. Главную угрозу представляет щавелевая кислота: попадая в организм, она образует соединения с частичками кальция, магния и железа – оксолаты. Их крошечные кристаллики могут оседать в почках. Серьёзный сбой способны вызвать всего 25 граммов оксолатов… Правда, это нереально много: чтобы образовалась такая доза, придется в один присест съесть не меньше 8 кило щавеля!

Но есть категории людей, кому врачи советуют поберечься и при меньших его количествах в рационе. В первую очередь, это беременные и кормящие. Плюс, серьёзный риск есть для тех, кто страдает от остеопороза и ревматоидного артрита. Крайне осторожно следует употреблять щавель при панкреатите, холецистите, синдроме раздражённого кишечника, мочекаменной болезни, гастрите и язве желудка.

Ещё одна опасность касается гигиены! Иногда пищевое отравление щавелем получают те, кто ленится как следует вымыть или саму зелень, или собственные руки. Этим грешат сердобольные бабушки и дедушки, которые спешат угостить любимых внуков сочной травкой прямиком с грядки.

А вот другой важный нюанс: при термической обработке лучше выбирать посуду из нержавеющей стали, стекла или с эмалированным покрытием. Кастрюли из чугуна или алюминия лучше не трогать – под воздействием содержащихся в щавеле кислот эти металлы начинают разрушаться и выделять токсичные соединения.

Умеете ли вы консервировать щавель?

Щавель, как и любая другая зелень, полезнее всего в натуральном виде, и чем свежее – тем лучше. Самые преданные фанаты измельчают его, заливают холодной водой в стеклянной банке, плотно закрывают крышкой и убирают в холодильник. Этот нехитрый способ консервации позволяет сохранить любимый продукт до зимы.

Тем, кому не даёт покоя щавелевая кислота, эксперты рекомендуют добавлять в блюда с щавелем сметану, натуральный йогурт или любую другую кисломолочку: эти продукты нейтрализуют оксолаты. А ещё полезно знать, что наиболее низкая концентрация щавелевой кислоты – в молодых нежных листочках щавеля.

Кулинарное многообразие: не супом единым

В принципе, с щавелем можно делать абсолютно всё – тушить, жарить, варить и запекать. Правда, тепловая обработка разрушает полезные вещества: в первую очередь – витамин C. Так что лучший выбор – салаты в любых вариациях.

Щавель отлично сочетается с томатами, огурцами, редисом, зеленым луком, отварными яйцами, домашним сыром. Можно слегка его припустить и добавить в киноа или булгур – получится сочный, в меру сытный гарнир.

Запеканки с участием щавеля тоже очень вкусные. Обычно их готовят на основе картофельного пюре, творога или мясного фарша. Ну а любимый многими с детства щавелевый суп – это классика кулинарного жанра. Отдельные гурманы не прочь порубить немного сочных листьев в окрошку, чтобы добавить ей освежающую кислинку.

Домашняя выпечка с щавелем – просто пальчики оближешь! Можно сделать “ленивый” пирог на кефире со свежей зеленью. Можно замесить дрожжевое тесто и приготовить начинку из щавеля с брынзой или риккотой. Чудо как хорош пирог на песочной основе с жареным щавелем и заливкой из густых сливок. А Сергей Малозёмов любит готовить с щавелем жареные пирожки!