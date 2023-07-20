Вечные продукты: что может храниться всю жизнь

Белый рис хранится долго, а бурый – нет

Белый шлифованный рис должен быть хорошо просушен, иначе из-за влажности появятся комки, неприятный запах и даже плесень. Хранят его в герметичной таре, в сухом и защищённом от света месте, подальше от пахучих продуктов. Для защиты риса от жучков можно положить в ёмкость лавровый лист, чеснок или стручок сушёного острого перца. Отличный способ предотвратить порчу — упаковать зерно в вакуумные пакеты, а потом поместить в сухое прохладное место. В таких условиях он остаётся свежим долгое время. Прекрасно хранится и пропаренный рис. А вот бурый, к сожалению, быстро прогоркает из-за содержащихся в нём растительных жиров.

Сахарный песок — только рафинированный

Для покупки в запас лучше выбирать рафинированный сахар, поскольку коричневый из-за естественной влажности имеет небольшой срок годности. Упаковка должна быть непрозрачной, воздухонепроницаемой, защищённой от влаги и запахов — например, вакуумные пакеты или стеклянные банки. Обычные пакеты, в которых мы приносим товары из магазина, для этих целей не подходит. Сахар хранят в сухом прохладном месте, так как во влажном помещении он комкуется. Рядом не должно быть продуктов с сильным ароматом, поскольку он легко впитывает запахи даже через пластиковую тару.

Соль — вечный продукт?

Удивительно, что соль, которая миллионы лет лежала в подземных пластах, после попадания в магазин вдруг приобретает срок годности три года. На самом деле с самой солью ничего не может случиться (ведь она природный консервант), всё дело в упаковке и неправильном хранении.

Идеальная температура для обычной поваренной соли (мелкой и крупной) — 15‒25°С при влажности не выше 75 %, иначе она превращается в кирпич, который можно разбить разве что молотком. Однако пищевым качествам продукта это не вредит.

Кроме влаги соль больше всего не любит посторонние запахи, так что хранить её предпочтительней в таре из дерева, стекла, металла или пластика. Магазинный картон — не лучший выбор. Морская соль тоже «живёт» долго, тогда как йодированная и ароматизированная имеют ограниченный срок годности.

Бобовые: вкус изменился, а качество белка нет

Интересное исследование провели ученые из Университета Бригама Янга из штата Юта, США. Они проанализировали образцы сушёной фасоли пинто, которая 30 лет прожила в банках без доступа кислорода. После того как фасоль была сварена, группа экспертов оценивала её по разным показателям. Выяснилось, что вкус немного изменился, но качество белка было вполне удовлетворительным.

Фасоль хранят в тканевых мешочках или стеклянной таре — в тёмном, сухом, прохладном месте при температуре 5‒10°С и влажности не выше 50%. Самые главные враги бобовых — жучки, поэтому перед отправкой на полку фасолины перебирают и удаляют все повреждённые экземпляры. Если замочить фасоль в солевом растворе, а потом высушить без ополаскивания, шансы уберечь продукт от жучков ещё вырастут. Иногда в контейнер или мешочек помещают веточку розмарина или дольку чеснока, так как резкие запахи отпугивают насекомых-вредителей.

Мёд из гробницы Тутанхамона

Современные археологи во время раскопок нередко находят горшки с хорошо сохранившимся мёдом. Например, в гробнице Тутанхамона он пролежал около трёх тысяч лет. Амина Харрис, исполнительный директор Центра мёда и опыления в Институте Роберта Мондави Калифорнийского университета, объясняет это так: «В своей естественной форме он имеет очень низкую влажность.

Очень немногие бактерии или микроорганизмы могут выжить в такой среде, они просто умирают. По сути, они задыхаются от этого». Кроме того, этот природный продукт содержит органические кислоты, а его pH примерно от 3 до 4,5, поэтому бактерии в такой среде не выживают.

Тем не менее, мёд нужно хранить правильно — в сухом, тёмном и прохладном месте при 5‒15°С тепла. Самая подходящая посуда — стеклянная, деревянная, керамическая — главное, чтобы она была герметично закрыта. А от металла лучше воздержаться, поскольку мёд при соприкосновении с ним окисляется.

Крепкий алкоголь может стать антиквариатом

Для длительного хранения пригодны только крепкие спиртные напитки –например, водка, виски, коньяк, текила, ром, джин. Многие коллекционеры десятилетиями любуются бутылками с редким и дорогим алкоголем, ожидая особого случая, чтобы его продегустировать.

Если бутылка запечатана на совесть, то алкоголь не потеряет ни вкус, ни аромат, и благодарные потомки с удовольствием оценят этот раритет. Оптимальная температура хранения — 10‒20°С, подходящая влажность — 50-80%, при этом очень важно отсутствие солнечного света.