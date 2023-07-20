В Telegram появились Stories, публикация которых будет доступна не всем

В мессенджере Telegram появились Stories, но воспользоваться таким форматом публикаций смогут далеко не все пользователи.

Для возможности публикации Stories в Telegram требуется Premium-подписка.

Кроме того, на данный момент опубликовать пост, который будет исчезать через несколько часов, можно лишь на смартфонах.

Ожидается, что данное ограничение будет действовать только первый месяц после запуска этой функции.

После окончания тестирования все пользователи Telegram смогут публиковать Stories на любых устройствах.