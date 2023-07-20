По всей территории Украины второй раз за день объявлена воздушная тревога

В четверг, 20 июня, украинское интернет-издание «Страна» сообщило, что в Киеве и во всех областях Украины второй раз за день объявлена воздушная тревога.

Обозреватели «Страны» со ссылкой на военно-воздушные силы Украины уточнили, что воздушная тревога объявлена из-за непосредственной ракетной угрозы на фоне взлёта российского истребителя МиГ-31 К.

О беспилотниках и ракетах пока не сообщалось, но гражданских просят не игнорировать сирену воздушной тревоги.

Прошлая воздушная тревога, объявленная по всей территории Украины, закончилась без происшествий.