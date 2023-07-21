Как приготовить средство от колорадского жука из него самого: неожиданное решение

Для этого нужно собрать вредителей и залить их водой из расчета 10 литров жидкости на 10 горстей жуков.

Насекомых следует размять и оставить средство настаиваться на час. Поле этого его процеживают, опрыскивают растения, и колорадский жук больше не появляется в огороде.

Еще можно использовать эфирные масла с ярко выраженным ароматом. Подойдут вытяжки из мяты, полыни, шалфея, розмарина.

Эфирное масло разбавляют водой и добавляют туда хозяйственное мыло, чтобы состав лучше прилипал к растениям.