Дачник назвал три самых опасных для огурцов удобрения

Нельзя использовать в качестве удобрения для этих растений конский навоз. Он содержит много аммиака, противопоказанного огурцам.

То же касается и нашатыря. Даже если применять его в качестве средства от вредителей, легко лишиться всего урожая.

Нашатырный спирт вызывает высыхание огуречных листьев, лишает их способности усваивать питательные вещества.

Не следует обрабатывать огурцы йодом, который тоже используется против огородных вредителей. После такого опрыскивания плоды будут сильно горчить.