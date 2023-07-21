Пьяный поляк пытался уплыть на парусной яхте в Копенгаген, но чуть не попал в Россию

20 июля пресс-секретарь полиции г.Крыница-Морска Каролина Фигель сообщила, что 72-летний поляк с 2 промилле алкоголя на парусной яхте чуть не доплыл до территориальных вод России, но был задержан морским патрулем в семи километрах от границы.

Фигель уточнила, что в момент задержания пьяный пенсионер не мог даже назвать свое имя и стоять на ногах, но заявил, что покинул порт в Гдыни и хотел доплыть до Копенгагена, столицы Дании.

Отмечается, что когда мужчина протрезвеет, ему предъявят обвинения. Мореплавателю грозит до двух лет лишения свободы.