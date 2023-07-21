Сердюкова: 11 освобожденных из украинского плена солдат возвращаются в ЛНР

20 июля уполномоченный по правам человека в Луганской Народной Республике Виктория Сердюкова в официальном Telegram-канале сообщила, что 11 освобождённых из украинского плена солдат второго армейского корпуса НМ ЛНР в Луганщину.

Сердюкова уточнила, что возвращённые в ЛНР мобилизованные и офицеры являются участниками обменов между Россией и Украиной, состоявшихся в апреле, мае и июне текущего 2023 года.

После освобождения из плена они находились на территории одного из субъектов Российской Федерации в связи с с необходимостью получения квалифицированной медицинской помощи.

По прибытии в ЛНР мужчины будут определены в одно из местных учреждений здравоохранения, для прохождения курса реабилитации и получения медицинской документации о состоянии здоровья.