Министр культуры Украины Александр Ткаченко ушёл в отставку

Сердюкова: 11 освобожденных из украинского плена солдат возвращаются в ЛНР

20 июля уполномоченный по правам человека в Луганской Народной Республике Виктория Сердюкова в официальном Telegram-канале сообщила, что 11 освобождённых из украинского плена солдат второго армейского корпуса НМ ЛНР в Луганщину. Сердюкова уточнила, что возвращённые в ЛНР мобилизованные и офицеры являются участниками обменов между Россией и Украиной, состоявшихся в апреле, мае и июне текущего 2023 года. […]