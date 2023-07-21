Министр культуры Украины Александр Ткаченко ушёл в отставку

В пятницу, 21 июля, глава Министерства культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко в своём официальном Telegram-канале сообщил, что принял решение уйти в отставку.
Данную должность Ткаченко, планировавший снимать комедии во время российской спецоперации по защите Донбасса, чем вызвал негодование украинцев, занимал с 4 июня 2020.
Накануне глава киевского режима Владимир Зеленский в своём обращении предложил премьер-министру Украины Денису Шмыгалю рассмотреть вопрос о замене главы украинского Минкульта Александра Ткаченко.