Министр культуры Украины Александр Ткаченко ушёл в отставку

01:52 2023-07-21

В пятницу, 21 июля, глава Министерства культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко в своём официальном Telegram-канале сообщил, что принял решение уйти в отставку. Данную должность Ткаченко, планировавший снимать комедии во время российской спецоперации по защите Донбасса, чем вызвал негодование украинцев, занимал с 4 июня 2020. Накануне глава киевского режима Владимир Зеленский в своём обращении [&hellip;]

В пятницу, 21 июля, глава Министерства культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко в своём официальном Telegram-канале сообщил, что принял решение уйти в отставку.

Данную должность Ткаченко, планировавший снимать комедии во время российской спецоперации по защите Донбасса, чем вызвал негодование украинцев, занимал с 4 июня 2020.

Накануне глава киевского режима Владимир Зеленский в своём обращении предложил премьер-министру Украины Денису Шмыгалю рассмотреть вопрос о замене главы украинского Минкульта Александра Ткаченко.