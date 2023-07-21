ASAP Rocky подвергся хейту из-за фото с подвеской в виде буквы Z из танков

20 июля американский рэпер Раким Ателастон Майерс, более известный под псевдонимом ASAP Rocky, подвергся хейту в социальных сетях из-за фото с подвеской в виде буквы Z, состоящей из танков.

Так, Раким в своём аккаунте в социальной сети Instagram, принадлежащей запрещённой экстремистской компании Meta, разместил подборку с рекламной кампании бренда наушников Beats, в которой на одном из снимков была цепь с кулоном в виде буквы Z.

Это фото привело в ярость проукраински настроенных комментаторов, которые, помимо прочего, угрожали мужу Рианны, что посадят его на вилы.

Данный пост ASAP Rocky быстро отредактировал, удалив фото с подвеской из подборки, но некоторые пользователи Twitter и других социальных сетей продолжают упрекать рэпера в поддержке России.