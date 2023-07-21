21 июля обозреватель Брэдли Девлин в колонке для американского журнала The American Conservative заявил, что киевский режим может говорить о победе, пока Украина остаётся на политической карте мира.

Девли, комментируя заявление украинского премьер-министра Дениса Шмыгала о том, что Россия хотела уничтожить Украину, но не достигла своей цели, что свидетельствует о победе Киева, написал: «Трактовка Шмыгаля позволяет Украине провозглашать победу до тех пор, пока она остается на карте, даже если урегулирование конфликта с Россией, вероятно, будет включать расщепление значительной части украинской территории и отказ от любых амбиций НАТО или ЕС».

Эксперт отметил, что неделю назад Украина приняла решение приостановить контрнаступление и скорректировать тактику, так как оно за счёт больших потерь личного состава и военной техники не оправдало ожиданий.

В завершение Брэдли Девис задался вопросом, если это выигрыш, то как выглядит проигрыш.