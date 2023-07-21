Российский дипломат анонсировал скорое возобновление безвизового режима с Китаем

21 июля информационное агентство «РИА Новости» со ссылкой на главу Генконсульства России в Харбине Сергея Линника сообщило, что Москва и Пекин завершают формальности по возобновлению безвизового режима между странами.

Линник в беседе с информагентством «РИА Новости» сказал: «Мы ориентируемся на информацию Минэкономразвития России и надеемся на то, что безвизовые туристические обмены между нашей страной и КНР возобновятся в самое ближайшее время».

Дипломат добавил, что в настоящее время Министерство экономического развития Российской Федерации совместно с Министерством культуры и туризма КНР активно прорабатывают данный вопрос, завершая последние формальности для возобновления «безвиза».

Ранее министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что безвизовые групповые туристические поездки между Россией и Китаем могут вновь начаться в июле.