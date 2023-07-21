Пушков: Турция не станет членом ЕС при Эрдогане

20 июля сенатор Алексей Пушков в своём официальном Telegram-канале назвал «ясным ответом» заявление Европейского союза о невозможности принятия Турецкой Республики в 2024 году.
Пушков отметил, что вышеуказанное заявление ЕС является не столько ответом Анкаре, сколько президенту Турции Тайипу Эрдогану.
Алексей Константинович написал:
«Можно с уверенностью прогнозировать, что на время президентства Эрдогана путь для Турции в ЕС заказан. Да и после него, с высокой степенью вероятности, тоже».
В случае принятия в Евросоюз, считает Алексей Пушков, Турция будет лишена всякой возможности иметь своё собственное лицо на мировой арене.