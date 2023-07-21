Пушков: Турция не станет членом ЕС при Эрдогане

02:52 2023-07-21

20 июля сенатор Алексей Пушков в своём официальном Telegram-канале назвал «ясным ответом» заявление Европейского союза о невозможности принятия Турецкой Республики в 2024 году. Пушков отметил, что вышеуказанное заявление ЕС является не столько ответом Анкаре, сколько президенту Турции Тайипу Эрдогану. Алексей Константинович написал: «Можно с уверенностью прогнозировать, что на время президентства Эрдогана путь для Турции в [&hellip;]

20 июля сенатор Алексей Пушков в своём официальном Telegram-канале назвал «ясным ответом» заявление Европейского союза о невозможности принятия Турецкой Республики в 2024 году.

Пушков отметил, что вышеуказанное заявление ЕС является не столько ответом Анкаре, сколько президенту Турции Тайипу Эрдогану.

Алексей Константинович написал:

«Можно с уверенностью прогнозировать, что на время президентства Эрдогана путь для Турции в ЕС заказан. Да и после него, с высокой степенью вероятности, тоже».

В случае принятия в Евросоюз, считает Алексей Пушков, Турция будет лишена всякой возможности иметь своё собственное лицо на мировой арене.