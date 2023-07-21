Белый Дом заявил об эффективном использовании ВСУ кассетных снарядов

05:52 2023-07-21

В Белом доме поддерживают использование Киевом кассетных снарядов.

В Вашингтоне вновь высказались о поставках Вооруженным силам Украины кассетных боеприпасов.

По заявлению Белого дома, украинские войска уже в течении недели эффективно применяют снаряды кассетного типа.