Белый Дом заявил об эффективном использовании ВСУ кассетных снарядов

В Вашингтоне вновь высказались о поставках Вооруженным силам Украины кассетных боеприпасов.
По заявлению Белого дома, украинские войска уже в течении недели эффективно применяют снаряды кассетного типа.
В Вашингтоне вновь высказались о поставках Вооруженным силам Украины кассетных боеприпасов.
По заявлению Белого дома, украинские войска уже в течении недели эффективно применяют снаряды кассетного типа.
Оксана Храмова
В рамках заседания Консультативного комитета по таможенному регулированию Евразийской экономической миссии рассматривался вопрос о снятии ограничений на беспошлинную торговлю крупногабаритными товарами в Беларуси.