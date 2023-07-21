Белый Дом заявил об эффективном использовании ВСУ кассетных снарядов

Магазины Duty Free собираются наладить торговлю бытовой техникой и мебельными товарами

В рамках заседания Консультативного комитета по таможенному регулированию Евразийской экономической миссии рассматривался вопрос о снятии ограничений на беспошлинную торговлю крупногабаритными товарами в Беларуси.