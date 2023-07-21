Полковник США МакГрегор: США хотят завоевать Россию ради природных богатств

Бывший полковник Вооруженных сил Соединенных Штатов Америки МакГрегор высказался об отношении к Российской Федерации.
По его словам, Запада во главе с США хочет заполучить российскую территорию ради ее природных богатств.
Бывший полковник Вооруженных сил Соединенных Штатов Америки МакГрегор высказался об отношении к Российской Федерации.
По его словам, Запада во главе с США хочет заполучить российскую территорию ради ее природных богатств.
Оксана Храмова
В рамках заседания Консультативного комитета по таможенному регулированию Евразийской экономической миссии рассматривался вопрос о снятии ограничений на беспошлинную торговлю крупногабаритными товарами в Беларуси.