Полковник США МакГрегор: США хотят завоевать Россию ради природных богатств

06:52 2023-07-21

Экс-полковник США высказался об отношении к России.

Бывший полковник Вооруженных сил Соединенных Штатов Америки МакГрегор высказался об отношении к Российской Федерации.

По его словам, Запада во главе с США хочет заполучить российскую территорию ради ее природных богатств.