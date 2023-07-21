Под расширенные санкции Канады попали российские звезды, в том числе Киркоров, Тимати, Охлобыстин, Пригожин, Валерия

О решении правительства Канады сообщила пресс-служба руководства страны. Санкции против России были расширены, в список неугодных попали многие российские звезды. Их обвиняют в поддержке СВО, проводимой на территории Украины.

Среди попавших под санкции звезд числятся Киркоров, Пригожин, Валерия, Охлобыстин, Тимати, Харатьян, Михалков, Shaman.

Черный список Канады пополнили также финансовые организации «Тинькофф Банк», банк «Точка», платежные системы карта «Мир», Yandex Pay, Московская казачья община.