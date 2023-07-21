Определение времени сбора крыжовника: как не потерять урожай полезной ягоды

Время сбора крыжовника определяется в основном погодой и сортом ягоды.

Как правило, первые сладкие ягоды можно найти на кустарниках уже в первый летний месяц, но время массового сбора крыжовника приходится на июль.

Идеальный период для сбора урожая культуры опытные дачники определяется посредством изучения плодов. Если ягоды стали мягкими, то пора подставлять ведро.

Крыжовник поспевает неравномерно, по этой причине лучше собирать его в несколько подходов.

Для приготовления сока, компота, варенья можно собирать ягоду раньше.