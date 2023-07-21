Секреты, применение которых позволит наслаждаться обильно цветущей геранью

11:37 2023-07-21

Цветоводы прибегают к некоторым хитростям для того, чтобы наслаждаться невероятно красивым цветением герани, первой из которых является ликвидация отцветших соцветий.

Посредством удаления отцветших соцветий дачники добиваются следующих целей: растение выглядит более эстетично и получает силы для создания новых цветочных почек.

Второй рекомендацией цветоводов является обрезка стеблей герани.

Прием заключается в том, чтобы периодически убирать молодые стебли, а цветок разрастался в месте их ликвидации.

Даже если дачник-любитель убежден, что является экспертом в вопросе выращивания герани, всегда есть чему поучиться у своих коллег.

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