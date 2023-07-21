Житель Непала стал рекордсменом Книги рекордов Гинесса, преодолев спуск с лестницы на руках

Местом для установления рекорда 29-летний атлет Хари Чандра Гири выбрал храм Джамчен Виджая Ступа. По его словам ходить на руках он научился еще в восьмилетнем возрасте.

Хари Чандре удалось преодолеть 75 ступенек храма за рекордно малое время: всего 25,03 секунды. Предыдущий рекорд, принадлежавший американцу Марку Кенни, составил 30,8 секунд.

У спортсмена есть и другие рекорды ходьбы на руках. Среди них самая быстрая ходьба на руках на 10 и 50 метров с удерживаемым ногами мячом.