Алкогольная депрессия - беда на все времена: как ее распознать

Если возлияния не заканчиваются изо дня в день, то недалеко и до состояния, которое в современной медицине значится как алкогольная депрессия.
Когда для того, чтобы быть веселым, беззаботным, раскрепощенным, человек постоянно прикладывается к бутылке, его организм впадает в зависимость от горячительных напитков.
На утро состояние гораздо хуже того, что было вчера перед застольем, а дальше хуже, хуже, хуже...
Изначально алкоголь действует как антидепрессант, даря ощущение легкости, а позднее, как сильнейший депрессант.
Человек чувствует неудовлетворенность, недостаток сил, усталость. Постоянно хочется выпить. Так и запускается механизм алкогольной депрессии.
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