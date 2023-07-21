Алкогольная депрессия - беда на все времена: как ее распознать

Если возлияния не заканчиваются изо дня в день, то недалеко и до состояния, которое в современной медицине значится как алкогольная депрессия.

Когда для того, чтобы быть веселым, беззаботным, раскрепощенным, человек постоянно прикладывается к бутылке, его организм впадает в зависимость от горячительных напитков.

На утро состояние гораздо хуже того, что было вчера перед застольем, а дальше хуже, хуже, хуже...

Изначально алкоголь действует как антидепрессант, даря ощущение легкости, а позднее, как сильнейший депрессант.

Человек чувствует неудовлетворенность, недостаток сил, усталость. Постоянно хочется выпить. Так и запускается механизм алкогольной депрессии.