Совершеннолетние жители Кыргызстана могут выбрать взять ли им отчество, или матроним

Конституционный суд Кыргызстана постановил, что наряду с отчеством можно будет использовать и матроним, его аналог по матери. Правда, решение это смогут принять только граждане страны, достигшие 16-летнего возраста.

Прецедент создала женщина, которая хотела дать своему ребенку матроним, и обратилась с соответствующим заявлением в суд. Ей было отказано, поскольку суд посчитал, что ребенок будет подвергаться дискриминации в традиционном исламском обществе.

Если же уже совершеннолетний человек захочет сменить отчество на матроним, у него будет такое право и законная возможность.