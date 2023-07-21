Малина разрослась на весь участок: как не допустить такой ситуации

Чтобы не допустить излишнего разрастания малины, дачнику придется потрудиться.

Еще на этапе посадки нужно выбрать для ягодных кустов место, которые бы сдерживало "вездесущесть" растения рядом естественных факторов.

Препятствиями для излишнего разрастания малинника будут утоптанная тропинка, забор и иные преграды.

Эксперты советуют соорудить барьер, вкопав его в грунт по периметру малинника на глубину в 20-30 см.

Корни культуры не смогут победить такое ограждение.

Конечно, в борьбе с разрастанием поможет и обязательная обрезка кустарника, которую производить необходимо своевременно.