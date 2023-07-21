Клип Shaman к композиции Мой бой набрал более 1000 000 просмотров за сутки

Клип "Мой бой" Shaman занял второе место в трендах Ютуб. Ярослав Дронов также прокомментировал свою работу, отметив, что посвящает песню участникам спецоперации, которые не думают сдаваться, преодолевают преграды и ценят такие понятия, как любовь и дружба.

В видео задействованы ВС РФ, медики и военные журналисты.

Музыкант отметил, что все эти люди совершают подвиг каждый день.

На данный момент количество просмотров нового трека Дронова составляет более 1 100 000.