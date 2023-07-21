Сорняки помогут узнать, насколько плодороден грунт на ваших грядках

Опытному дачнику не нужно проводить сложных анализов, чтобы понять, достаточно ли плодородная у него почва. Иногда достаточно просто посмотреть, какие сорные растения предпочитают расти на участке.

Дело в том, что некоторые виды сорняков охотно селятся именно на плодородных участках почвы. Среди таких растений полевая фиалка и ярутка, мокрица, мелкоцветная галиносога, запрокинутый амарант и полевой осот.

Оцените, присутствуют ли и в каком количестве на вашей огородной территории. И вам будет легче определить, нуждается ли грунт в дополнительном обогащении питательными веществами, или их вполне достаточно.