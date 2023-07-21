Эксперты рекомендуют поливать огурцы сладкой водой

Госдума рассмотрит проект о границах призывного возраста с 18 до 30 лет

21 июля председатель комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов в пресс-релизе сообщил, что законопроект о повышении призывного возраста теперь предусматривает границы с 18 до 30 лет и может вступить в законную силу с 1 января 2024 года. В первом чтении соответствующий законопроект был принят Госдумой с нижней границей 21 год. Андрей Картаполов сказал: «Главное […]