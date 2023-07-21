Эксперты рекомендуют поливать огурцы сладкой водой

14:26 2023-07-21

В уходе за огурцами пригодятся многие продукты питания, в том числе и сахар. Не все в курсе, что полив овощей сладкой жидкостью способен творить чудеса.

Сладкую воду в основном применяют в уходе за комнатными цветами.

Свою эффективность средство доказало и при поливе огурцов.

Плоды вырастают высокого качества и в большом количестве.

Несколько литров чистой жидкости доводится до кипения. На каждый литр кипятка идет 1 ст. л. сахара-песка, который необходимо тщательно растворить.

Далее состав остужается и применяется по назначению. Огурцы обрабатываются при помощи распылителя.

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