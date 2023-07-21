Эксперты рекомендуют поливать огурцы сладкой водой

Сладкую воду в основном применяют в уходе за комнатными цветами.
Свою эффективность средство доказало и при поливе огурцов.
Плоды вырастают высокого качества и в большом количестве.
Несколько литров чистой жидкости доводится до кипения. На каждый литр кипятка идет 1 ст. л. сахара-песка, который необходимо тщательно растворить.
Далее состав остужается и применяется по назначению. Огурцы обрабатываются при помощи распылителя.
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