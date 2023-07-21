Худеем во сне: как избавиться от складок в районе живота, отдыхая

Недостаток сна способен вызвать в организме гормональный сбой, приводящий к увеличению аппетита и повышению уровня кортизола в организме.

Данный гормон помогает человеку выйти с наименьшими потерями из стрессовых ситуаций, но в случае, если его уровень остается высоким слишком долго, это приводит к жировым складкам на животе.

Для того чтобы иметь плоский и подтянутый живот, нужно спать не менее 8-9 часов в сутки.

Жир в указанной области фигуры появляется из-за гормональных факторов, неправильного питания и переедания, малой подвижности, постоянного стресса и нарушений в режиме отдыха и сна.