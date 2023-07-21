Гладков: жилой дом в селе Илек-Пеньковка попал под обстрел ВСУ

14:52 2023-07-21

В пятницу, 21 июля, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в официальном Telegram-канале сообщил, что жилой дом в селе Илек-Пеньковка Краснояружского района попал под обстрел Вооружённых сил Украины. Сообщается, что осколками снарядов, выпущенных бойцами ВСУ, повреждено не только одно частное домовладение, но и два автомобиля, линии электро- и газоснабжения. Гладков отметил, что жильцы повреждённого осколками украинских [&hellip;]

В пятницу, 21 июля, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в официальном Telegram-канале сообщил, что жилой дом в селе Илек-Пеньковка Краснояружского района попал под обстрел Вооружённых сил Украины.

Сообщается, что осколками снарядов, выпущенных бойцами ВСУ, повреждено не только одно частное домовладение, но и два автомобиля, линии электро- и газоснабжения.

Гладков отметил, что жильцы повреждённого осколками украинских снарядов дома не пострадали.

Отмечается, что на данный момент подомовой обход территории продолжается.