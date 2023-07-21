Гладков: жилой дом в селе Илек-Пеньковка попал под обстрел ВСУ

В пятницу, 21 июля, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в официальном Telegram-канале сообщил, что жилой дом в селе Илек-Пеньковка Краснояружского района попал под обстрел Вооружённых сил Украины.
Сообщается, что осколками снарядов, выпущенных бойцами ВСУ, повреждено не только одно частное домовладение, но и два автомобиля, линии электро- и газоснабжения.
Гладков отметил, что жильцы повреждённого осколками украинских снарядов дома не пострадали.
Отмечается, что на данный момент подомовой обход территории продолжается.