МО РФ: ВМФ нанёс удар по объектам, где готовились теракты против России

В пятницу, 21 июля, пресс-секретарь Министерства обороны России Игорь Конашенков во время брифинга сообщил, что Военно-морской флот Российской Федерации нанёс удар по объектам, где украинскими боевиками готовились теракты против РФ с применением ударных дронов.

Конашенков уточнил, что очередной ночной удар возмездия российских силы был нанесён с применением высокоточного оружия большой дальности морского базирования.

Представитель российского оборонного ведомства подчеркнул факт того, что все назначенные командованием армии России украинские военные объекты поражены. Цель удара ВМФ РФ достигнута в полной мере.