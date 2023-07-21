Госдума рассмотрит проект о границах призывного возраста с 18 до 30 лет

21 июля председатель комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов в пресс-релизе сообщил, что законопроект о повышении призывного возраста теперь предусматривает границы с 18 до 30 лет и может вступить в законную силу с 1 января 2024 года.

В первом чтении соответствующий законопроект был принят Госдумой с нижней границей 21 год.

Андрей Картаполов сказал: «Главное — то, что верхний предел — это 30 лет, нижний предел решено оставить 18 лет, потому что очень много ребят хочет пойти служить именно в 18 лет».

Депутат также сообщил, что продолжительность срочной службы сохраняется в один год, необходимости в двух годах службы нет.