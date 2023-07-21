Полив помидоров: что добавить в воду, чтобы кусты ломились от овощей

Аптечный йод, при добавлении которого в воду, полив помидоров будет способствовать повышению урожайности.

На 5 л нужно всего 2 капли антисептика. Раствор защитит овощи от болезней и вредителей, будет способствовать полноценному формированию плодов.

Есть еще одно средство при добавлении препарата, но понадобится еще и сыворотка. Такой полив практикуют время от времени.

В первую очередь состав защищает томаты от фитофторы.

На 9 л прогретой воды нужен 1 л сыворотки и 20 капель йода.