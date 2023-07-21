Дачные растения, которым мешает полноценно развиваться укроп

Не стоит садить укроп по соседству с кабачком. Овощи будут мелкими при таком подходе.

Комнатная капуста также плохо развивается, когда рядом разбита грядка с укропом. Она становится меньше и меньше, а после и вовсе исчезает.

Зелень может привести к гибели редиса и к тому, что лук будет очень мелким, как и перец.

Остальные растения на даче хорошо реагируют на укроп, который отпугивает вредителей, благотворно влияет на вкус "соседей".