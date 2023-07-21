Дачные растения, которым мешает полноценно развиваться укроп

Не стоит садить укроп по соседству с кабачком. Овощи будут мелкими при таком подходе.
Комнатная капуста также плохо развивается, когда рядом разбита грядка с укропом. Она становится меньше и меньше, а после и вовсе исчезает.
Зелень может привести к гибели редиса и к тому, что лук будет очень мелким, как и перец.
Остальные растения на даче хорошо реагируют на укроп, который отпугивает вредителей, благотворно влияет на вкус "соседей".
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