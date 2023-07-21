Звезда Санта-Барбары Ник Бенедикт скончался в свой день рождения на операционном столе

Не стало Ника Бенедикта 14 июля, но информация появилась в широком доступе только сегодня, 21 июля.
До своей кончины звезду экрана парализовало и он лежал в больницы.
Резко состояние его ухудшилось во время того, как ему делали операцию на позвоночнике.
Кончину исполнителя одной из ролей в культовом сериале "Санта-Барбара" подтвердила его вдова, с которой он прожил 22 года вместе.
Дебютировал в кино Бенедикт в 1955 году. Зрителям актер знаком по сериалам "Санта-Барбара", "Все мои дети" и "Молодые и дерзкие", картинам "Миссия невыполнима", "Железная сторона", "Каскадеры", "Сказки темной стороны".
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