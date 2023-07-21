Растения, которые нельзя садить рядом с яблонями, так как урожая фруктов не будет

Следует уяснить, что есть растения, которые необходимо садить подальше от яблонь.

Первый в списке можжевельник. Это хвойная культура, отлично очищающая воздух от вредных примесей, но уязвима перед таким недугом, как ржавчина, который способен лишить урожая яблок.

Далее идет боярышник. Кустарник атакуют моль, тля, пяденицы. Эти недруги атакуют и плодовые деревья.

Черешня не дружит с яблоней, так как отбирает у последней питательные вещества и воду для полноценного развития.

Персик обедняет грунт, отчего заставляет яблоню страдать.

Калина действует как губка, впитывая всю воду вокруг, которой и не думает делиться с соседкой.