Зеленский поручил Залужному и Кулебе составить план зернового коридора

Владимир Зеленский получил Валерию Залужному и Дмитрию Кулебе разработать план функционирования украинского зернового коридора без участия в нём России.

21 июля Владимир Зеленский опубликовал новый пост для своего Telegram-канала, где публично заявил, что провёл совещание с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным и министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, поручив из создать план нового зернового коридора после выхода России из черноморской мирной инициативы.

Накануне Зеленский прокомментировал выход Москвы из зерновой сделки, попросив генсека ООН Антониу Гутерриша и президента Турции Тайипа Эрдогана продолжить экспорт украинского зерна без участия России в данном соглашении.