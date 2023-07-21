Гроссмейстер Непомнящий отказался выступать за сборную России

21 июля российский гроссмейстер Ян Непомнящий в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Татьяне Постниковой заявил, что в настоящее время не хочет выступать за сборную России.

Непомнящий в беседе с интервьюером «Чемпионата» сказал: «Я не хочу менять спортивное гражданство. Да и в целом менять гражданство не хочу. При этом я не очень хочу выступать за сборную страны при нынешних отношениях с федерацией».

Ведущий шахматист России, проигравший в апреле матч за звание чемпиона мира по шахматам китайцу Дин Лижэню, отметил, что намерен вновь побороться за этот титул.

Ян Непомнящий резюмировал, что на данный момент его первостепенной целью является выигрыш, после которого он сможет отдохнуть.