Путин: Запад разочарован результатами наступления ВСУ

21 июля президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членам Совета безопасности заявил, что коллективный Запад явно разочарован результатами наступления Вооружённых сил Украины.

Путин отметил, что безрезультатное украинское контрнаступление не способны изменить ни поставки натовского оружия, ни колоссальные ресурсы, вкачанные в киевский режим западными покровителями.

Российский лидер отметил, что в настоящее время всё мировое сообщество наблюдает как армия России в ходе СВО с лёгкостью уничтожает «хвалёную западная, якобы неуязвимую технику».