В Турции произошло землетрясение магнитудой 4,0

На юге Турции в провинции Кахраманмараш произошло землетрясение магнитудой 4,0, сообщает РИА Новости со ссылкой на управление по ликвидации последствий стихийных бедствийстраны.

Толчки были зафиксированы в районе Эльбистан в 14:23. Очаг залегал на глубине 5,55 километра.

Ранее завлабораторией сейсмической опасности Института физики Земли РАН Алексей Завьялов заявил, что до 2030-го года в Стамбуле возможны мощные подземные толчки.

Турецкие власти готовят город к этому сейсмическому событию. В зоне повышенного риска - 4,5 млн жителей и 600 тыс.зданий.