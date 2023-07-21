Джонни Депп выставил на продажу свой автопортрет, который был написан в период скандала с Эмбер Херд

Джонни Депп недавно с триумфом вернулся в киномир с премьерой картины «Жанна Дюбарри». А сейчас актер привлек к себе внимание тем, что выставил на продажу автопортрет, написанный во время шестилетней судебной тяжбы с экс-женой Эмбер Херд.

Как уточняет КП, фоторепродукция картины кисти Джонни Деппа доступна к покупке на сайте Castle Fine Art. По словам звезды Голливуда, она написана на пятый год его судебного процесса с бывшей женой.

Для Деппа эта работа символизирует важность правды и поддержку близких, которые остаются рядом даже в самые трудные минуты.

Всю душевную боль артиста в этом полотне передают глаза, обведенные красным.

Стоимость полотна - 1950 фунтов. 200 долларов с каждого проданного автопортрета планируется направить в Mental Health America - общественную некоммерческую благотворительную организацию, кторая занимается на укреплении психического здоровья, благополучия и профилактики заболеваний.