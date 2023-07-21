Крапива - лучший помощник при выращивании огурцов

Не нужно заливать крапиву водой и проводить с ней какие-то иные действия.
Достаточно только нарезать листья сорняка вместе со стеблями на маленькие кусочки, разложив на грядках как мульчу.
Применение жгучей травы обеспечивает защиту почве и корням культур, а также являтся поставщиком полезных веществ в процессе перегнивания.
Конечно, такое питание применяют в плотных перчатках, чтобы не навредить самому себе.
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