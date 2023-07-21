Блиновская останется под домашним арестом до 26 октября текущего года

Сегодня, 21 июля, в Пресненском суде российской столицы состоялось очередное заседание по делу Елены Блиновской.

Судья вынес решение продлить домашний арест обвиняемой в неуплате налогов в особо крупном размере до 26 октября нынешнего года.

Блогер пыталась ранее обжаловать меру пресечения, но у нее ничего не получилось.

До этого сообщалось, что Блиновской грозит еще одно уголовное дело по обвинению в мошенничестве.