Активированный уголь - спасение комнатных растений от многих недугов

Применять активированный уголь следует в случае, если земля в горшке покрылась плесенью.

Нужно снять первый слой грунта, а таблетки растереть и поместить в горшок с комнатным растением.

Препарат будет действовать как губка, впитывая лишнюю влагу, которая и привела к плесени.

Также таблетки закапывают на грядке при пересаживании рассады во избежание загнивания молодых корней.

Также уголь добавляют в воду с черенком для тех же целей.