Активированный уголь - спасение комнатных растений от многих недугов

Применять активированный уголь следует в случае, если земля в горшке покрылась плесенью.
Нужно снять первый слой грунта, а таблетки растереть и поместить в горшок с комнатным растением.
Препарат будет действовать как губка, впитывая лишнюю влагу, которая и привела к плесени.
Также таблетки закапывают на грядке при пересаживании рассады во избежание загнивания молодых корней.
Также уголь добавляют в воду с черенком для тех же целей.
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